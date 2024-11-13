الامم المتحدة: جيل باكمله في غزة سيحرم من التعليم اذا انهارات الـ'اونروا'

العالم - فلسطين المحتلة

وكان "كنيست" الكيان المحتل قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي، تشريعا يحظر على الأونروا العمل في الكيان اللقيط بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير/كانون الثاني

المقبل، حيث قال لازاريني إن تنفيذ القانون "ستكون له تداعيات كارثية".

وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة.

وأضاف لازاريني: "في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع "بذور التهميش والتطرف".

كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ تشريع الكيان المحتل.

يذكر، ان الأونروا تأسست في 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام كيان "إسرائيل" في العام السابق، حيث تقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

ووصفت الولايات المتحدة، حليفة الكيان الإسرائيلي، دور الأونروا في غزة بأنه "لا غنى عنه".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الثلاثاء إنه من المهم للغاية أن يوقف كيان "إسرائيل" تنفيذ هذا التشريع.

لكن من المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في أواخر يناير/ كانون الثاني، بعد أيام فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المنصب لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.