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غارة إسرائيلية تستهدف حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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