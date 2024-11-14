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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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