توقيف ناشطين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في امستردام

العالم - اوروبا

وتجمّع المتظاهرون في ساحة دام في وسط أمستردام، وقد وضعوا كوفيات وأطلقوا هتافات، قبل أن يتم توقيفهم ونقلهم إلى حافلات كانت تنتظر في المكان، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وتسببت أحداث سبقت مباراة الخميس الماضي بتأجيج التوتر، حيث تم ترديد هتافات معادية للعرب من قبل مشجعي مكابي الذين أشعلوا النار أيضا في علم فلسطيني وحطموا سيارة أجرة.

وتأتي التظاهرة في الوقت الذي لا تزال فيه هولندا تتعامل مع التداعيات السياسية للعنف الذي شهدته أمستردام الأسبوع الماضي عندما اعتدى رجال يقودون دراجات على مشجعي فريق مكابي تل أبيب في مناطق عدة من العاصمة.

وأدى الشغب إلى نقل خمسة من مشجعي مكابي إلى المستشفيات لفترة وجيزة نتيجة تعرضهم للضرب عقب مباراة فريقهم ضد فريق أياكس المحلي الخميس الماضي، حيث جاءت أحدث الاحتجاجات عقب تظاهرات مماثلة الأحد.

ومساء الأربعاء نقل رجال الأمن متظاهرين إلى حافلات كانت بانتظارهم، بينما كان بعضهم يقاوم بشدة.

وتجمع مئات من المتظاهرين في ساحة دام في وقت سابق من المساء، على الرغم من قرار حظر التظاهر الذي أعلنته رئيسة بلدية المدينة الأسبوع الماضي.

ويسري قرار الحظر الذي جاء بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة مكابي وأياكس حتى ظهر الخميس.

وكانت مجموعات من المحتجين على دراجات قد شاركت في عمليات كر وفر ضد مشجعي مكابي في مناطق عدة من المدينة.

وقالت الشرطة إن المهاجمين تحركوا بناء على دعوات وُجهت على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الاسرائيليين.

وتأتي هذه الأحداث في ظل حالة استقطاب متزايدة في أوروبا وارتفاع وتيرة الهجمات المعادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والإسلاموفوبيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة.