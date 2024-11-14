بالفيديو.. سلسلة غارات ليلية تستهدف منطقتي برج البراجنة وحارة حريك

العالم - لبنان

وأغارات طائرات العدو الاسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء ، على محيط برج البراجنة، التي كانت استهدفت مساء الاربعاء، بغارتتين مماثلتين.

كما استهدف الغارات، مساء الأربعاء، أماكن سكنية في منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية صباح وظهر الاربعاء، عدة غارات استهدفت مناطق الغبيري والشياح وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

و كانت مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، تعرّضت الثلاثاء لسلسلة غارات اسرائيلية، توزعت على فترتي الصباح و المساء أيضاً، وأحدثت دماراً هائلاً.

002الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

هذا وتواصل “إسرائيل” لليوم الثالث والخمسين على التوالي، حربها على لبنان، موسعةً غاراتها على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من ثلاثة الاف شهيد وإصابة اكثر من 13 الف آخرين.