مسيرات لمقاومة العراق باتجاه أهداف حيوية شمال وجنوب فلسطين + فيديو

العالم - العراق

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية أنّ ” مجاهديها في العراق هاجموا مساء اليوم الاربعاء 13-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر ( طائرات من دون طيّار)”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، انّ الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وفي السياق عرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد من عملية قصف هدف حيوي في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

004مشاهد من قصف المقاومة الاسلامية في العراق هدف عسكري اسرائيلي في “ايلات”

وأعلنت المقاومة في بيان مساء الاربعاء، أنها قصفت هدفاً حيوياً في مدينة ايلات جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيرة.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ،.

كما وشددت المقاومة في بياناتها استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.