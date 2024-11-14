بالفيديو.. مسيرة ليلية ضد اقامة حفل ومبارة للكيان الاحتلال بفرنسا

العالم - مراسلون

كلام كبير قالته جمعية "ايرجونس فلسطين" في وزير المالية الصهيوني بتسالل اسموتريتش، لكن قبل ان تحفل بالغاء زيارة الاخير الى باريس تجد نفسها مجددا تستكمل معركتها رفقة حلفاءها من المنظمات الحقوقية واحزاب اليسار المعارض. فرنسا تستعد لاستقبال منتخب الكيان المحتل في مبارة تجمعه مع منتخب فرنسا ويحضرها الرئيس ماكرون الخميس.

عبئت الجمعية الشارع غضبا، الالاف في مسيرة ليلية برغم رفع كل من منظمة النضال من اجل المساوة وجمعية الشباب الفرنسية اليهودية الداعمة للكيان شكوى ضد رئيسها عمر السومي الاربعاء بتهمة التحريض على العنف والدعوة للانتفاضة بحسب تعبيرها.

واعتبر رئيس جمعية 'ايرجونس فلسطين' في فرنسا، عمر السومي، ان " اسبوع اسود في فرنسا، فضلا عن الشكوى المقدمة ضدنا فرنسا لم تمنع الحفل والخميس يحضر ماكرون بنفسه في مبارة بين "اسرائيل" وفرنسا في وقت اهينت فيه الدولة من خلال ايقاف اثنين من الطاقم الامني الفرنسي في القدس من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وعوض محاسبة "اسرائيل" فها هي تكرمها".

منظمات يهودية تصرخ بهذه الهتافات داعمة بالحراك المدافع عن فلسطين ولبنان، انضم اليها نواب في لابرلمان يستنكرون ما اعتبره تواطؤ باريس ودعمها المفضوح لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وقال النائب في البرلمان الفرنسي، جيرون لو غافر، ان "شمال غزة توقف فيه شريان الحياة تماما، لا شيء يتدفق هناك، ومنظمة الامم المتحدة اعلنت المجاعة الوشيكة في كل القطاع، و"اسرائيل" تتخذ نفس النهج في الضفة الغربية ولبنان، مجرد تنظيم حفل في فرنسا يستدعى له وزير اسرائيلي يدعو لابادة الشعب الفلسطيني، كل ذلك يعتبر فضحية لنا".

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