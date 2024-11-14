مجلس الأمن يدين الهجمات "الإسرائيلية" على اليونيفيل فى لبنان

العالم – لبنان

وشدد أعضاء مجلس الأمن في إعلان نشر الأربعاء على أن عناصر اليونيفيل «ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا لهجوم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقبل يومين، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على اعتداءات «إسرائيل» المتكررة على قوات «يونيفيل»، وانتهاكها الإضافي للخط الأزرق من خلال إزالة برميلين من البراميل التي تمثل خط الانسحاب.

وطالبت الوزارة في بيانها مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ومساءلة تل أبيب ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حرمة مواقع قوات حفظ السلام وسلامة عناصرها بشكل يمكـّنها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفاعل، وضمان تنفيذ القرار 1701.