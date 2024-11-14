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حماس: عملية الدهس قرب دير قديس رسالة بليغة بأن ضربات المقاومة مستمرة

حماس: عملية الدهس قرب دير قديس رسالة بليغة بأن ضربات المقاومة مستمرة
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الدهس البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال مساء الاربعاء قرب قرية قديس غرب رام الله، هي رسالة بليغة بأن ضربات المقاومة مستمرة ومتصاعدة رداً على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان ومجازر في الضفة والقطاع.

العالم - فلسطين

وأضافت حماس، في بيان لها إن “هذه العملية وما سبقها من عمليات هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومخططات الضم والاستيطان والتهجير التي يمارسها ويتوعد بتصعيدها في الضفة الغربية، فعنجهية الاحتلال وغطرسته لن تقابل إلا بمزيد من الصمود والمقاومة”.

وأكدت أن شعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لدماء الشهداء، وأن فلسطين ستبقى أرض البطولات والمقاومين الأحرار الذين لن يتركوا الاحتلال ينعم على أرضها، وسيواصلون ضرباتهم المباركة حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعت جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة الباسلة لمواصلة كافة أشكال المقاومة واستهداف الاحتلال، وتصعيد الاشتباك مع قطعان مستوطنيه، ورفع فاتورة عدوانه واحتلاله.

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