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بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي والكيان 'الإسرائيلي'

بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي والكيان 'الإسرائيلي'
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وأرجع اقتراحه إلى تورط الكيان في انتهاكات حقوق الإنسان في العدوان على غزة، وفق ما نقلت "رويترز" عن 4 دبلوماسيين.

العالم - أوروبا

وفي رسالة أرسلها بوريل، الأربعاء، إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقاً بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، تتناول أيضاً العلاقات التجارية، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.

وادعى بوريل: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحاً بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل" .

ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية.

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