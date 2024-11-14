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هيومان رايتس ووتش: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما ترتكبه "اسرائيل" من تهجير قسري بقطاع غزة ومنع العودة كجريمة ضد الانسانية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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