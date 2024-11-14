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هيومان رايتس ووتش: لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الاسرائيلي مرارا مناطق خصصها للاخلاء

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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