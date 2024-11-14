الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراقبون: لقاء بايدن وترامب لا ينهي الخلافات العميقة بينهما

مراقبون: لقاء بايدن وترامب لا ينهي الخلافات العميقة بينهما
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

إستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس المنتخب دونالد ترامب حيث عقد اجتماعا في البيت الأبيض استمر نحو ساعتين تناول القضايا الداخلية والخارجية.

العالمالأميركيتان

وأكد بايدن وترامب التزامهما بانتقال سلس للسلطة بعد توتر بين حزبي الرجلين الديمقراطي والجمهوري، استمر سنوات، فيما رأى مراقبون أن اللقاء لا ينهي الخلافات العميقة بينهما.

وشدّد بايدن لترامب على أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، معتبرا ذلك في صالح الأمن القومي الأميركي.

بدوره قال البيت الأبيض إن فريق بايدن منفتح على العمل مع فريق ترامب من أجل إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن بايدن وترامب تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

لهذا السبب .. زوجة ترامب ترفض لقاء زوجة بايدن!

بايدن سيستقبل ترامب في البيت الأبيض