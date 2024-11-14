مراقبون: لقاء بايدن وترامب لا ينهي الخلافات العميقة بينهما

العالم – الأميركيتان

وأكد بايدن وترامب التزامهما بانتقال سلس للسلطة بعد توتر بين حزبي الرجلين الديمقراطي والجمهوري، استمر سنوات، فيما رأى مراقبون أن اللقاء لا ينهي الخلافات العميقة بينهما.

وشدّد بايدن لترامب على أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، معتبرا ذلك في صالح الأمن القومي الأميركي.

بدوره قال البيت الأبيض إن فريق بايدن منفتح على العمل مع فريق ترامب من أجل إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن بايدن وترامب تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط.