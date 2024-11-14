الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي وزير الخارجية الايراني بطهران

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :