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قصف مدفعي اسرائيلي على مجدل زون والناقورة وشمع والمنصوري جنوبي لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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