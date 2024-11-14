الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تقتحم قرية كفرمالك شرق رام الله في الضفة الغربية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :