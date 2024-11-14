مراسل العالم: حزب الله دخل مرحلة جديدة في إيلام العدو

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وأوضح مراسل العالم "حسين عز الدين"، "أن المقاومة الاسلامية نفذت أمس الثلاثاء بمديات جغرافية متنوعة وصولا الى قلب تل أبيب الى وزارة الدفاع وهيئة الاركان التي استهدفت على مرحلتين وعلى دفعتين واصابت اهدافها بشكل دقيق من خلال سرب من المسير النوعية بالاضافة الى مقر الاستخبارات 8200، بالاضافة الى رامات هاشارون التي تبعد عن النقطة الحدودية اللبنانيه 110 كم وهي تقع في احد ضواحي تل أبيب".

وأضاف "عمليات المقاومة الاسلامية تهدف الى (تثبيت معادلات الردع) بوجه الاحتلال الاسرائيلي من خلال اختيارها للاهداف من جهة وايضا للوسائط الصاروخية والنارية من جهة ثانية، إضافة الى اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بمقتل ضابط وخمسة جنود في احدى القرى اللبنانية علما بان الاحصاءات كانت تشير الى اكثر من ذلك في اعداد القتلى لكن التعتيم والتكتم الاعلامي الاسرائيلي يلعب دور في تعمية الحقائق.

وأشار مراسلنا الى ان التطورات الميدانية بدأت تأخذ منحاً آخر في التصعيد خاصة وان المقاومة ادخلت ايضا من خلال وحداتها الصاروخية (فادي6) والذي ادخل الخدمة لضرب اهداف في الداخل الفلسطيني المحتل بالاضافة الى العديد من المستوطنات القريبة والبعيدة، كـ شلومي، زرعت، البغدادي، سعسع وغيرها من المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مراسلنا أن استهداف الاحتلال للمباني السكنية والمناطق المدنية دليل على افلاسه، كما يحصل يوميا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وايضا للقرى اللبنانية، حيث يعمد الى ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما النازحين كما حصل في بلدتي صريفة وجون والسكسكية وايضا مدينة صور.