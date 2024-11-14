الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس برصد اطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى.

العالم _ الاحتلال

وادعى جيش الاحتلال الصهيوني في بيان اعتراض بعض الصواريخ وسقوط البقية في مناطق مفتوحة.

وأضاف البيان أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: حزب الله دخل مرحلة جديدة في إيلام العدو

للمرة الثانية خلال ساعات.. حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية

ارتفاع متواصل لقتلى جنود الاحتلال.. ترجمة لوعيد المقاومة بمصيره الخائب

فيديو يقتبس مقولة لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله