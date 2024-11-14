إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

العالم _ الاحتلال

وادعى جيش الاحتلال الصهيوني في بيان اعتراض بعض الصواريخ وسقوط البقية في مناطق مفتوحة.

وأضاف البيان أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.