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مصادر لبنانية: قصف فسفوري مكثف يستهدف بلدتي شمع ومجدل زون جنوبي البلاد

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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