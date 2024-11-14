الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الاحتلال يحذر سكان الغبيري والشويفات والعمروسية بالضاحية الجنوبية بضرورة الاخلاء والابتعاد عن المباني التي سيبدأ قصفها بعد قليل

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :