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المقاومة العراقية تهاجم للمرة الرابعة بالمسيرات هدفا حيويا شمال الأراضي المحتلة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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