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الاحتلال يستهدف مجموعة من المدنيين قرب مدرسة العقاد شمالي مدينة رفح

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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