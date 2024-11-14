مراسل العالم يرصد آخر تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل قناة "العالم" (محمد ابو عبيد) أن الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية لم تتوقف عن عمليات قصف ونسف المنازل والمربعات السكنية في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا مخيم جباليا ومخيم بيت حانون وبيت لاهيا، وهذه المناطق التي يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية البرية، حيث تشهد حالة نزوح مستمرة من شمال القطاع حتى جنوب مدينة غزة هذه المنطقة التي وجه الجيش الاسرائيلي المواطنين بالذهاب اليها والتي ايضا تشهد قصفا متواصلا وعنيفا تحديدا حي الزيتون ومحيط الكلية الجامعية والمناطق الشرقية من الشجاعية وغيرها.

وأضاف مراسلنا أن الطائرات المسيرة تقوم بالقاء القنابل على تجمعات المواطنين كما حدث في محيط مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين ونقلهم الى المستشفيات.

وفيا يخص المحافظة الوسطى أوضح مراسلنا انها تتعرض لعمليات قصف متواصلة تحديدا المناطق الشمالية من المحافظة، مخيم النصيرات ومخيم البريج هذه المنطقة المتاخمة لمحور نتساريم الذي تتمركز به القوات والآليات الاسرائيلية.

وبشأن جنوب القطاع وتحديدا مدينة رفح قال مراسلنا ان جيش الاحتلال يواصل عملياته العسكرية البرية ويواصل القصف المدفعي وعمليات تدمير المنازل والمربعات السكنية، حيث تم استدعاء شركات خاصة لتدمير المنازل السكنية والمربعات السكنية في مدينه رفح.

وأضاف مراسلنا ان المعاناة الانسانية متزايدة وتتفاقم في قطاع غزة يوما بسبب اغلاق المعابر امام شاحنات المساعدات الغذائية والتجارية والتي يمنع جيش الاسرائيلي دخولها بالحد الكافي،ما يؤدي الى ارتفاع اسعار البضائع والسلع الضرورية.

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