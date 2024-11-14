الكشف عن تفاصيل مقتل 6 جنود صهاينة جنوب لبنان

العالم _ الاحتلال

ولفت موقع "واينت" العبري إلى أن الجنود الـ6 قتلوا صباح الأربعاء في مواجهة مع مقاتلي حزب الله في قرية بجنوب لبنان، وأصيب جندي آخر في القوة بجروح متوسطة.

وبحسب الموقع، فقد دخلت قوة من لواء غولاني إلى إحدى المناطق الحدودية جنوب لبنان بغية تمشيطها عقب قصفها بالغارات الجوية.

وعقب دخول القوة قرابة الساعة الـ10من صباح الأربعاء تعرضت لكمين، عندما خرج مسلحو حزب الله من فتحة نفق تحت الأرض، وأطلقوا النار من مسافة قريبة جدا.

وأظهر التحقيق الأولي لجيش الاحتلال أن مقاتلي حزب الله خرجوا من نفق قتالي تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول جنود مشاة جيش الاحتلال .

وقال التحقيق إن معركة شرسة من مسافة قريبة نشبت في أحد المباني، واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات حتى تمت السيطرة على المنطقة.

وكان جيش الاحتلال اعترف بمقتل النقيب إيتاي ماركويتز (22 عاما)، الرقيب شريعة ألبويم (21 عاما). الرقيب درور تشين (20 عاما)، والرقيب نير جوفار (20 عاما)، والرقيب يتسحاق سيغرون (21 عاما)، والرقيب يوآف دانيال (19 عاما)، من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر بلغ 793.