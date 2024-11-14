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3 شهداء و10 اصابات بقصف الاحتلال مدنيين بمحيط مدرسة في حي الشيخ رضوان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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