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طيران الاحتلال يستهدف مباني سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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