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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: سنقاتل اعداءنا حتى النهاية ولن نسمح لهم بالسيطرة والتحكم في مصير المسلمين

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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