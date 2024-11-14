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اللواء سلامي في مناورات "نصرالله" الأمنية: اذا قتلتم 40 الف طفل فلسطيني فقد ولد 100 الف طفل آخر سيتعلمون طريق الجهاد منذ نشأتهم

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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