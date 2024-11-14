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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي في مناورات "نصرالله" الامنية:سنقاتل اعداءنا حتى النهاية ولن نسمح لهم بالسيطرة والتحكم بمصير المسلمين

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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