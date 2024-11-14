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اسلامي: صدور هذه القرارات يوجد الحق لايران ان يكون لها الرد في الوقت المناسب

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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