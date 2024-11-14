الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: نسعى الى ان تكون الزيارة مثمرة في ظل الظروف الجدية في العالم والمنطقة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :