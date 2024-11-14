الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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غروسي: خلال زيارتي الاخيرة تعرفت على النشاط النووي الايراني والذي يصب في مصلحة الشعب الايراني والعالم كافة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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