الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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اسلامي: سيكون لنا رد فوري على اي قرار يسعى للاخلال ببرنامجنا النووي

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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