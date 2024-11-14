بالفيديو.. حزب الله يسطر معادلة النار بالنار

العالم - مراسلون

افاد مراسل العالم حسين الفوعاني منذ حوالي ساعة بدء استهداف جديد للضاحية، فقد شن الاحتلال الاسرائيلي غارتان على منطقة الغبيري في محيط روضة الشهيدين، بالاضافة الى غارة على منطقة الشويفات العمروسية.

واشار مراسل العالم الى ان سلاح الجو الاسرائيلي يشن غارات عنيفة، مضيفا ان هذه الغارات اتت بعد ارسل المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانات تحذيرية وخرائط تحذيرية للمناطق التي يريد استهدافها طالبا من المواطنين الابتعاد عنها.

واكد ان هذه الرسائل ليس حرصا من الاحتلال على حياة المدنيين اللبنانيين انما يعمد من خلال ارسال هذه البيانات التحذيرية من اجل تحديث البيانات لديه ويكون لديه معلومات اكثر عن بيئة المقاومة كون الاحتلال يخفق في الميدان.

ولفت مراسلنا الى ان معادلة ارستها المقاومة الاسلامية وقيادة حزب الله، انه بمجرد ان يبدأ العدو الصهيوني باستهداف الضاحية الجنوبية نلاحظ ان مجاهدين المقاومة يستهدفون العمق الاسرائيلي.

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