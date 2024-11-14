عراقجي: مستعدون للتفاوض بناءً على مصالحنا الوطنية

العالم - ايران

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منشور على منصة "إكس": أجرينا صباح اليوم مباحثات مهمة وصريحة مع السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف، بصفتنا عضوا ملتزما بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة. يمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار، واتفقنا على المضي قدما بإرادة قوية وحسن نية.

وأكد عراقجي أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي أبدا.

وأضاف، الآن جاء دور الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث. نحن مستعدون للتفاوض بناءً على مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتنازل، ولكننا لسنا على استعداد للتفاوض تحت الضغط والتهديد.