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غروسي: اذا حصلنا على الحل نستطيع ان نبتعد عن المواجهة وانهاء المشاكل والعداوات بين البلدان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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