الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو الغيط يحذر من مغبة حظر «الأونروا»

أبو الغيط يحذر من مغبة حظر «الأونروا»
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

العالم - فلسطين

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

روابط ذات صلة

الامم المتحدة: جيل باكمله في غزة سيحرم من التعليم اذا انهارات الـ'اونروا'

أونروا: خطة الاحتلال لإغلاق الوكالة ستفاقم معاناة الفلسطينيين

أونروا: المساعدات الإنسانية إلى غزة بأدنى مستوياتها منذ أشهر

مفوض 'أونروا': 'إسرائيل' تُدخل 6% فقط من احتياجات أهالي غزة