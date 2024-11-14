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لليوم الــ23 على التوالي..

الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني بشمال غزة

الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني بشمال غزة
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 23 يوما في كافة مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الصهيوني المستمر.

العالم _ فلسطين

وقال الجهاز في بيان "لليوم الـ23 الدفاع المدني ما يزال معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.

وطالب الدفاع المدني بغزة المنظمات الإنسانية بالاستجابة لاستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.

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