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غروسي: نحن دائما نتعامل بشكل تقني ومهني ازاء المفاوضات مع ايران للتوصل الى حل

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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