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غروسي: هناك فرص كثيرة لمواصلة التعاون بين ايران والوكالة الذرية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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