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اسلامي: العالم ادرك ان ايران تقوم بالنشاطات النووية دون اي مساعدة من الوكالة او الدول الاخرى

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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