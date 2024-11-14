الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني يصل الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :