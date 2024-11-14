المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 5 هجمات ضد أهداف للاحتلال

العالم - العراق

ووفقاً لعدة بيانات منفصلة صادرة عنها صباح اليوم، فإنها "نفذت خمس هجمات متتابعة على أهداف حيوية تقع شمالي الأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

وقالت المقاومة في البيان إنّ هجماتها ستتواصل، وإنها تأتي "نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتأتي الهجمات بعد يوم واحد فقط من إعلان المقاومة العراقية تنفيذ أربع هجمات بطائرات مسيّرة، طاولت هدفاً في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفين حيويين شماليها، وهدفاً حيوياً آخر في أم الرشراش (إيلات).

وقد توعدت المقاومة العراقية في أحد بياناتها أخيراً بمواصلة تلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيّرة المفخخة، وصواريخ "كروز" المطورة المسماة "الأرقب"، وهو نوع من الصواريخ الذي يصل إلى مديات تُقدّر بنحو 700 إلى 800 كيلومتر، وبرأس حربي متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال سنوات ماضية.