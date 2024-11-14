شاهد.. كيف اجبرت المقاومة قوات الاحتلال على سحب اللواء المدرع 460 من جباليا؟

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بعد أربعين يوم على العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، لم يمر يوم واحد دون أن تنفذ المقاومة الفلسطينية عدة هجمات على قوات الاحتلال.

وفي مؤشر واضح على شراسة المقاومة في شمالي قطاع غزة نفذت كتائب القسام خلال أربع وعشرين ساعة عشر كمائن وهجمات على قوات الاحتلال الإسرائيلي معظمها في جباليا.

عمليات القسام تنوعت بين استهداف دبابات ميركافا وجرافات عسكرية بعبوات ناسفة وقذائف التاندوم وقذائف الياسين، إضافة إلى قنص جندي واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما استهدفت قوة إسرائيلية من سبعة جنود داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات، وتم الإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

والتحم مجاهدي القسام مع قوات الاحتلال وآلياته في محاور التوغل وسط مخيم جباليا ، كما استهدفوا قوة اسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد البيوت بالقرب من مستشفى اليمن السعيد بوسط جباليا، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.

'كمائن الموت' فجرت العبوات المتفجرة في دبابة ميركافا كانت تسير وسط رتل كامل قرب مفترق البراوي، واستهدفت طاقم صيانة بعبوة مضادة للأفراد، وناقلة جند بعبوة شواظ في المكان نفسه.

ورغم تكتم جيش الاحتلال عن الأرقام الحقيقية لخسائره، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية رصدت مقتل أربعة وعشرين ضابطا وجنديا إسرائيليا في جباليا منذ بدء العملية العسكرية الحالية. فيما اضطرت قوات الاحتلال بعد خمسة وعشرين يوما من القتال شمال القطاع إلى سحب اللواء المدرع أربعمئة وستين من جباليا، كما أعادت نشر قوات في شمال غزة.