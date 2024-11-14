الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدعو للحشد والنفير غدا الجمعة في كافة محافظات الضفة اسنادا لغزة ورفضا لمخططات الضم

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :