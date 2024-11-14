الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات الآن لطيران الاحتلال على الضاحية الجنوبية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :