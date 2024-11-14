كاميرا العالم توثق كذب الاحتلال باستهداف مراكز لحزب الله

العالم - خاص العالم

ونقلت كاميرا "العالم" مشاهد الخراب الذي خلفه عدوان الاحتلال الصهيوني والذي استهدف أحد احياء مدينة صور مدمرا متاجر ومركبات وأبنية سكنية للمواطنين.

وقال أحد السكان "إن الحي يحتوي على متاجر ألبسة وأبنية سكنية مدنية ولا يوجد فيها نقطة عسكرية، ويقطنها بعض افراد الدفاع المدني فقط، ولا يتواجد بالحي جنود ابو عسكر أو أفراد تابعين للمقاومة، وادعاء الاحتلال باطل لتبرير جرائمة ومجازره بحق البشر والحجر".

مشاهد تبين حقيقة المواقع التي يستهدفها الاحتلال الصهيوني في مدينة صور والتي توثقها الكاميرات بالصوت والصورة، وما ادعاءات الاحتلال باستهدافه مراكزا تابعة للمقاومة سوى ادعاءات باطلة تكمن في مخيلته الاجرامية التي تمعن قتلا وتدميرا واضرارا بالمؤسسات والمصالح في المدينة.