الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43736 شهيدا و103370 جريحا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :