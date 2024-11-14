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قائد الجيش الايراني: نحن من سيحدد زمن وطريقة الرد على الكيان الاسرائيلي ولن نتردد في ذلك وسنوجه بالتاكيد ردا ساحقا

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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