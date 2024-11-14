الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف مستوطنة"ديشون"وثكنة"دوفيف"بصليتين صاروخيتين

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :